Albese Volley verso il penultimo turno d’andata di serie B1 donne.

Albese Volley in preparazione il team di coach Mucciolo ha giocato un’amichevole con Lugano

Si prepara a tornare in campo per il penultimo turno d’andata del campionato di B1 femminile l’Albese Volley che cerca riscatto dopo l’ultimo passo falso di Cremona. Domani sera la Tecnoteam ospiterà in casa alla palestra Pedretti l’Arredo Frigo Acqui Terme di coach Marenco, un’avversaria giovane ma scorbutico come ha sottolineato coach Cristiano Mucciolo: “Un avversario da prendere con le molle”. Acqui Terme è squadra giovane, ma ben collaudata con in regia Cattozzo, al suo fianco l’opposto Cicogna, le bande Pricop, Grotteria e Giardi. A completare il roster le centrali Mirabelli e Rivetti, Gouchon il libero oltre un gruppo di ragazze giovani tra cui Caimi al palleggio, Camilla opposto, Oddone Libero e Lombardi come banda. In vista di questa delicata sfida la Tecnoteam in settimana ha giocato un’utile test amichevole casalingo contro la squadra svizzera del Lugano vincendo per la cronaca 3-1.

Il tabellino TECNOTEAM VOLLEY – LUGANO VOLLEY 3-1

Parziali 25-16; 21-25; 25-19; 25-17

Programma del 12° turno di serie B1

Domani sabato 18 gennaio Tecnoteam Volley – Arredo Frigo Acqui Terme; Cbl Costa Volpino – Esperia Cremona; Florens Vigevano – Don Colleoni Trescore; Volley Parella – ProChimica Biella; Capo d’Orso – Acciatubi Picco Lecco; Igor Trecate Volley – Lilliput Settimo Torinese.

LA CLASSIFICA

Acciaitubi Picco Lecco 26; Tecnoteram Volley 23; Lilliput 20; Cbl Costa Volpino 18; Esperia Cremona 17; Conad Alsenese ed Arredo Frigo Acqui Terme 16; Don Colleoni Trescore 14; Florens Vigevano 13; ProChimica Biella e Capo d’Orso Palau 12; Igor Trecate Volley 11; Volley Parella Torino 0.

