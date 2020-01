Albese Volley verso l’11° turno di serie B1 femminile.

Albese Volley la capolista di scena alle 20.30 contro l’Esperia

Messe nel cassetto dei bei ricordi la vittoria nel derby con Lecco e le festività ora l’Albese Volley è pronta a tornare a respirare aria di campionato. Domani sera infatti il team di coach Cristiano Mucciolo sarà di scena per l’11° turno d’andata di B1 a Cremona contro l’Esperia (ore 20.30). Una sfida che le brianzole affronteranno da capoliste. Un primato che intendono quindi difendere. In vista della trasferta a Cremona la società di Albese ha organizzato un pullman gratuito anche per i tifosi che volessero seguire le ragazze in questa partita, Ritrovo al cimitero di Albese e rientro ad Albese subito dopo la partita.

Programma del 11° turno serie B1

Domani sabato 11 gennaio Aqui Terme-Parella, Esperia Cremona-Tecnoteam (ore 20.30), Costa Volpino-Florens, Lilliput-Palau, Lecco-Trecate, Alsenese-Trescore. Riposa Biella.

LA CLASSIFICA

Picco Lecco, Tecnoteam Volley 23; Lilliput Settimo Torinese 17; Cbl Costa Volpino 15; Don Colleoni Trescore, Us Esperia Cremona 14; Arredo Frigo Acqui Terme, Florens Vigevano, Conad Alsenese 13; Biella, Capo d’Orso Palau 12; Trecate 11; Volley Parella Torino 0.

