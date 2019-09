Albese Volley weekend intenso per la società.

Albese Volley nel pomeriggio Tecnoteam in amichevole a Lecco contro la Picco

Sarà un sabato intenso per l’Albese Volley che vivrà domani un doppio evento importante di questo suo inizio di stagione 2019/20. Dapprima nel pomeriggio alle ore 15 la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo giocherà un nuovo test amichevole al Bione di Lecco contro la Picco e poi a seguire trasferimento di tutto lo staff e la formazione per la presentazione ufficiale in programma alle ore 18.45 presso la suggestiva location del Tennis Como.

“Aspettiamo i nostri tifosi numerosi. Venite a salutare le nostre ragazze: c’è spazio per tutti. Abbiamo scelto una bellissima location per dare piena valorizzazione a questa nostra stagione che sta per partire“. Queste le parole emozionate e cariche del presidente Graziano Crimella con cui invita tutti i tifosi del Cs Alba Albese ad essere presenti sabato pomeriggio (dalle 18,45) per la presentazione ufficiale di tutto il settore femminile e di tutte le squadre che parteciperanno alla nuova stagione agonistica albesina. Passerella quindi per tutte le atlete dal mini-volley alla serie B1. L’appuntamento è come detto al Tennis Como a Villa Olmo di Como: ingresso libero per tutti. Presenti anche tante autorità del mondo sportivo per salutare e brindare a questa nuova Tecnoteam Albese: dal comune di Como al Panathlon, dall’amministrazione di Albese al mondo del volley provinciale. “Orgoglioso di poter portare questa mia bella famiglia – spiega ancora il presidente Crimella – in questa bellissima location: vi aspetto sabato assieme per brindare alla nuova stagione”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU