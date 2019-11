Albese Volley vigilia del 3° turno di serie B1 femminile.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo riceve il Don Colleoni Trescore

Sula scia dei primi due successi in altrettante gare del campionato di B1 femminile l’Albese Volley vive con serenità la vigilia del 3° turno d’andata che domani sera la vedrà ospitare alla palestra Pedretti il Don Colleoni Trescore (ore 21). Una sfida sempre molto sentita contro un avversario mai facile da affrontare. Per la squadra di coach Cristiano Mucciolo però morale alto e convinzione di poter disputare una nuova bella partita con l’obiettivo di calare il tris vincente e rimanere in vetta.

Programma del 3° turno

Domani sabato 2 novembre ore 21: Tecnoteam-Don Colleoni Trecsore , Florens-Trecate, Virtus Biella-Esperia Cremona, Parella Torino-Lilliput Settimo, Arredo Frigo-Conad Alsenese, Costa Volpino-Picco Lecco. riposa Capo d’Orso Palau.

LA CLASSIFICA DOPO DUE GIORNATE

Us Esperia e Cbl Costa Volpino 6; Tecnoteam Albesevolley 5 ; Lilliput Settimo Torinese 4; Igor Trecate, Capo d’Orso Palau, Picco Lecco e Don Colleoni Trescoire 3 ; ProChimica Virtus Biella 2; Arredo Frigo Acqui Terme 1 ; Florens Vigevano, Conad Alsenese e Volley Parella Torino 0.

(Picco Lecco e Don Colleoni Trescore una gara in meno).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU