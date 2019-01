Albese Volley verso il 12° turno andata serie B1 femminile.

Albese Volley la società organizza il pullman per i tifosi

Dopo aver aperto la meglio il 2019 con una bella vittoria a Varese nel derby lombardo, l’Albese Volley si prepara per la seconda trasferta consecutiva del nuovo anno. Domani sera infatti la Tecnoteam sarà si scena in Piemonte ospite della Parella Torino (ore 21) per il 12° turno d’andata del campionato di serie B1 femminile. Un avversario più che temibile al di là della classifica che la relega verso il fondo. Ecco perché la società ha organizzato anche per domenica sera un pullman per i tifosi: partenza da Albese alle ore 16.30 dal piazzale del cimitero.

Programma del 12° turno d’andata

Sabato 12 gennaio Lecco-Lilliput, Futura-Varese, Parella-Albese (ore 21), Trescore-Palau, Florens-Ostiano; domenica 13 Offanengo-Lurano, Acqui Terme-Garlasco.

La classifica serie B1

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 31; Acciaitubi Picco Lecco e Don Colleoni Trescore Balneario 26; Florens Vigevano 25; Tecnoteam Albesevolley, Lilliput Settimo, Csv Ostiano 20; Abo Chromavis Offanengo 19; Arredo Frigo Acqui Terme 13; Volley Parella Torino 10; Volley 2001 Garlasco 7; Capo d’Orso Palau 6; Scuola del Volley Varese e Pneumax Lurano 4.

