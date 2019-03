Albese Volley verso il 22° turno di serie B1 femminile.

Albese Volley contro la Lilliput Settimo Torinese in palio il 7° posto

Scontro diretto in vista per l’Albese Volley in occasione del 22° turno di serie B1 femminile. Domani alle palestra Pedretti, infatti la Tecnoteam ospiterà (ore 21) la pariclassifica Lilliput Settimo Torinese che all’andata s’impose per 3-1. In palio il settimo posto ma anche punti pesanti in chiave playoff. La squadra di coach Cristano Mucciolo arriva a questa sfida reduce dal successo di sette giorni fa contro Lurano e dal buon test amichevole contro Gorla giocato in settimana.

Programma del 22° turno

Domani sabato 30 marzo ore 21 Volley Parella Torino – Florens Vigevano; Tecnoteam Albesevolley – Lilliput Settimo Torinese; Don Colleoni Trescore – Acciaitubi Picco Lecco; Futura Volley – Capo d’Orso Palau; Arredo Frigo – Csv Ostiano; domenica 31 Volley 2001 Garlasco – Pneumax Lurano, Offanengo – Scuola del Volley Varese.

LA CLASSIFICA

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 57 punti

Acciaitubi Picco Lecco 52 punti

Florens Vigevano 46 punti

Don Colleoni Trescore 44 punti

Abo Offanengo 43 punti

Csv Ostiano 38 punti

Tecnoteam Albese, Lilliput Settimo Torinese 36 punti

Arredo Frigo Acqui Terme 25

Palau Capo d’Orso 23 punti

Volley Parella Torino 17 punti

Volley 2001 Garlasco 11 punti

Pneumax Lurano 9 punti

Scuola del Volley Varese 4 punti

