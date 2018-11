Albese Volley verso l’8° turno serie B1.

Albese Volley l’occasione per la Tecnoteam di dare continuità dopo la bella vittoria a Ostiano

Dare continuità dopo la bella vittoria esterna a Ostiano questo il monito in casa dell’Albese Volley in vista dell’8° turno del campionato di serie B1 femminile. Domani sera infatti la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo riceverà la Pneumax Lurano che finora ha portato a casa solo un successo e sei sconfitte. Un’occasione importante per allungare la serie utile e salire in classifica nel girone A.

Programma dell’ 8° turno d’andata

Sabato 1 dicembre: ore 21 Tecnoteam-Pneumax Lurano, Trescore-Florens, Futura-Picco Lecco; Acqui Terme-Palau. Parella Torino-Lilliput; domenica 2 Garlasco-Volley Varese, Offanengo-Ostiano.

LA CLASSIFICA GIRONE A

Acciaitubi Picco Lecco, Futura Volley Busto 20; Don Coleoni Trescore Balneario 18; Florens Vigevano 16; Csv Ra.Ma Ostiano 14; Lilliput Settimo Torinese 13; Tecnoteam Albesevolley 11; Chromavis Abo Offanengo 10; Parella Volley Torino 9; Capo d’Orso Palau 6; Volley 2001 Garlasco 4; Arredo Frigo Acqui Terme, Pneumax Lurano 3; Volley Varese 0

