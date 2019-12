Albese Volley verso il 9° turno di serie B1 femminile

Albese Volley nuovo impegno per la squadra di coach Mucciolo seconda forza del girone

Dopo il facile successo contro la Parella Torino di sette giorni fa, l’Albese Volley è pronta a tornare in campo. Domani sera infatti il team di coach Cristiano Mucciolo sarà impegnato nel’insidiosa trasferta di Costa Volpino (Bergamo) contro una formazione nei-promossa, ma che finora ha fatto molto bene ed è in zona alta della classifica, subito alle spalle della Tecnoteam. La squadra di Albese però è al completo e carica alla vigilia di questa nuova trasferta valida per il 9° turno del campionato di B1 femminile.

Programma del 9° turno

Sabato 14 dicembre Cbl Costa Volpino – Tecnoteam Volley; Volley Parella Torino – Florens Vigevano; ProChimica Virtus Biella – Igor Trecate; Acciaitubi Picco Lecco – Lilliput Settimo Torinese; Us Esperia Cremona – Don Colleoni Trescore; Conad Alsenese – Capo d’Orso Palau. Riposo: Arredo Frigo Acqui Terme.

LA CLASSIFICA

Acciaitubi Picco Lecco 20 punti; Tecnoteam Volley 17; Lilliput Settimo e Us Esperia Cremona 14; Arredo Frigo Acqui Terme eCbl Costa Volpino 12; Don Colleoni Trescore Balneario 11; Igor Trecate Volley e Capo d’Orso Palau 10; Florens Vigevano, ProChimica Biella e Conad Alsenese 8; Volley Parella Torino 0.

