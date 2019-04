Albese Volley dopo il 23° truno B1 femminile.

Albese Volley per il team lariano pronostico rispettato e agevole successo per 3-0

Missione compiuta dall’Albese Volley che rispettando il pronostico della vigilia ieri ha vinto il posticipo domenicale del 23° turno di serie B1 femminile andando a sbancare il campo del Garlasco con un secco 3-0. Con questo successo il team di coach Cristiano Mucciolo raggiunge la Lilliput in classifica a quota 39 e torna a sperare nel sesto posto quando mancano tre gare al termine della regular season. La Tecnoteam tornerà in campo ad Albese sabato prossimo contro il fanalino di coda Varese già battuto all’andata per 3-0.

Il tabellino di VOLLEY 2001 GARLASCO-TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 0-3

Parziali 17-25; 17-25; 13-25

VOLLEY 2001 GARLASCO: Corroux 4, Venturini 2, Sgherza 1, Fragonas 5, Cagnoni 11, Mazzocchi 5, Ferrari Libero, Milanesi ne, Angeleri 1, Brandi, Simoncini, D’Adamo, Nardulli Libero 2. Coach Mussa.

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 4, Facco 6, Cittero 11, Migliorin 15, Aliberti 12, Piazza 3, Torrese Libero, Laffranchi 3, Bonelli, Teli, Amicone. Coach Mucciolo.

Risultati del 23° turno di B1

Sabato 6 aprile Lecco-Florens 3-2, Lurano-Trescore 2-3, Lilliput-Futura 1-3, Ostiano-Parella 3-0, Varese-Acqui Terme 0-3, Palau-Offanengo 2-3; domenica 7 in posticipo Garlasco-Tecnoteam 0-3.

Classifica B1

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 63; Acciaitubi Picco Lecco 55; Florens Vigevano , Don Colleoni Trescore, Chromavis Offanengo 48; Csv Ra.Ma Ostiano 43; Lilliput Settimo Torinese, Tecnoteam Albesevolley 39; Arredo Frigo Acqui Terme 29; Capo d’Orso Palau 24; Volley Parella Torino 19; Pneumax Lurano 13; Volley 2001 Garlasco 11; Scuola del Volley 4.

Programma del 23° turno di B1

Sabato 13 aprile ore 21: Tecnoteam-Volley Varese, Florens-Palau, Trescore-Lilliput, Futura-Ostiano, Parella-Picco Lecco, Offanengo-Garlasco, Acqui Terme-Lurano.



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU