Albese Volley news dal settore giovanile femminile.

Albese Volley sconfitta onorevole per le Under14

Mentre la prima squadra si prepara per la trasferta in B1 femminile contro Lurano di domani sera (ore 21), il settore giovanile ha regalato buone soddisfazioni all’Albese Volley. Nell’ultimo turno doppietta vincente per Under16 e Under13 ma sconfitta onorevole per le Under14.

Under 16: Uggiatese al tappeto

Una CS Alba perfetta ha demolito la resistenza dell’Uggiatese sconfitta con un secco 3-0. Ora per le U16 orange un turno di riposo per poi tornare in campo sabato 30 marzo in casa del Doria Portichetto.

Il tabellino di Cs Alba – Uggiatese 3-0

Parziali 25-15 , 25-16, 25-13

Under 14: ko con onoere contro la capolista

Niente da fare per le U14 arancioni sul campo della capolista Como Volley. L’ultima partita del campionato provinciale ha visto il CS Alba lottare ma cedere per 3-1 con onore al Como Volley.

Il tabellino di C omo Volley – Cs Alba 3-1

Parziali 25-15, 25-21, 25-27, 25-21

Under 13: bel successo rotondo contro Mozzate

Si chiude in bellezza la prima fase del campionato per le baby U13 del Cs Alba che non hanno fatto sconti alla Mozzatese battuta con un secco 3-0. Ora si attende di conoscere il nuovo calendario a 6 squadre per il titolo provinciale.

Il tabellino di Cs Alba – Mozzatese 3-0

Parziali 25-4 , 25-7, 25-22

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU