Albese Volley i risultati del settore giovanile.

Albese Volley U14 corsare, U16 domano Fino in casa

Buone notizie dal settore giovanile dell’Albese Volley. Doppio successo infatti per le squadre Under16 e Under14 entrambe a segno dopo il tie break.

Under14: colpo corsaro in casa Olimpia

Colpo corsaro in rimonta per le baby arancioni di Albese che sbancano il campo dell’Olimpia dopo aver perso i primi due set. Le orange hanno il merito di non mollare e quando nel terzo set il punteggio è in parità sul 16-16 riescono a cambiare marcia per imporsi, vincere anche la quarta partita e poi dominare il tie break. Dopo questa grande prova di carattere le U14 osserveranno un turno di riposo per tornare in campo domenica 11 novembre in casa contro Carimate

Il tabellino di Olimpia Volley – Cs Alba 2-3

Parziali 25-18; 27-25; 19-25; 22-25; 10-15)

Under 16: successo sofferto contro Fino

Successo casalingo sofferto per le Under16 arancioni che prima dominano vincendo i due set iniziali ma poi rischiano di vanificare tutto facendosi impattare. Tie break molto equilibrato fino all’11-11 quindi zampata vincente delle padroni di casa che ora dovranno ripensare agli errori commessi. Prossima gara domenica 4 , in casa, contro Olimpia,

Il tabellino di Cs Alba-Gs Junior Fino 3-2

Parziali set 25-9; 25-14; 23-25; 21-25; 15-11

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU