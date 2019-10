Albese Volley news dal settore giovanile femminile.

Albese Volley cadono male le Uneder18 orange

Nel week-end sono scese in campo anche tre squadre del settore giovanile del’Albese Volley. Sorridono Under16 e Under14 mentre mastica amaro l’Under18.

Under18 brutta sconfitta a Erba

Niente da afre per le Under18 del CS Alba cadute male sul campo del Cdg Erba che si è imposto per 3-1. Ora le orange sono attese dal pronto riscatto già domenica 3 novembre in casa contro Briacom.

Il tabellino di Volley Cdg Erba – Cs Alba 3-1

Parziali 25-17, 25-15, 25-27, 25/21

Under 16 che doppio successo ravvicinato

Doppio successo ravvicinato per le Under16 del CS Alba che si sono sbarazzate al tie Break del Mariano Blu in casa e in trasferta anche dell’Olimpia Volley. Prossima gara giovedì 14 novembre in casa della Cdg Erba.

Il tabellino di Olimpia Volley Bianca- Cs Alba 0-3

Parziali 10-25, 16-25, 19-25

Il tabellino di Cs Alba-Union Volley Mariano blu 3-2

Parziali set 20-25, 22-25, 25-14, 25-19, 15-12

Under 14 colpo grosso al tie break

Colpo grosso al tie break per le baby U14 del Cs Alba che hanno sbancato per 3-2 il campo del San casrlo. Ora due partite ravvicinate nel prossimo weekend: sabato 9/11 in casa del Binago e domenica 10 presso la palestra Pedretti contro Colverde.

Il tabellino di CSO SAN CARLO- CS ALBA 2-3

Parziali 25-23, 14-25, 20-25, 25-21, 12-15

