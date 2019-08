Albese Volley continua la preparazione del team di B1 femminile.

Albese Volley Sonia Galazzo sarà la vice capitana

Mentre sta continuando a ritmo serrato e tanta serenità la preparazione dell’Albese Volley in vista del campionato di serie B1 2019/20, sono ore di scelte importanti in casa Tecnoteam. La squadra diretta da coach Cristiano Mucciolo infatti ha una nuova capitana: si tratta di Fabiola Facchinetti scelta per carisma, personalità e per una carriera alla spalle importante che l’ha portata fino a calcare i campi della serie A. “Per me è un grande onore e una bella responsabilità” ha detto Fabiola che si è subito calata perfettamente nella nuova realtà di Albese. La scelta è stata comunicata dal tecnico Mucciolo alla squadra alla ripresa degli allenamenti.

Facchinetti sarà il nuovo capitano e vestirà la casacca numero 13 mentre Sonia Galazzo sarà la sua vice con la maglia numero 1. Per la giovane palleggiatrice un’importante responsabilità in una stagione nella quale è attesa ad un salto importante nella sua crescita.

