Albese Volley amichevole di lusso con il Club Italia.

Albese Volley domani in campionato la Tecnoteam ospita il derby con Lecco

Doveva essere una festa ed è stasa una bella festa tinta d’azzurro per l’Albese Volley quella andata in scena alla palestra Pederetti ieri sera. Ospite d’eccezione il Club Italia di coach Davide Mazzanti. Tanti i tifosi e gli appassionati che sono arrivati sulle tribune di Albese per vedere all’opera la squadra che è una fucina di talenti e campionesse per la Nazionale maggiore. Sul campo la partita è stata vera ed intensa anche combattuta per lunghi momenti. Per la cronaca alla fine ha vinto il Club Italia per 3-0 ma per la Tecnoteam è stato un utile allenamento in vista della delicata sfida di campionato in programma domani sera: il derby alla palestra Pedretti contro la Picco Lecco. Da segnalare ieri a bordo campo in borghese anche una delle giocatrici titolari e Nazionale maggiore, argento ai recenti mondiali in Giappone, Sylvia Nwakalor per vedere da vicino la sorella più giovane Lidia.

Il tabellino di Tecnoteam Albese-Club Italia 0-3

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 0

Parziali 26-28; 24-26; 26-28

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 2, Facco 10, Migliorin 15, Teli 3, Piazza 2, Aliberti 7, Torrrese Libero, Citterio 4, Bonelli 1, Santamaria 5, Laffranchi 3, Amicone ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

CLUB ITALIA CRAI: Battista 18, Mulual 15, Konè 9, Costantini 3, Populini 3, Nkawalor L 5, Trampus 8, Ituma 1, Monza 3, Panettoni Libero, Bassi, Morello. Coach Fanni, vice Parlangeli.

Programma del 6° turno di campionato B1

Sabato 17 novembre-Tecnoteam-Picco Lecco (ore 21), Futura Volley-Don Colleoni, Acqui Terme-Florens Vigevano, Lurano-Capo d’Orso, Parella Torino-Volley Varese, Garlasco – Ostiano, Offanengo – Lilliput.

Classifica B1

Don Colleoni Trescore, Futura Volley 15; Acciaitubi Picco Lecco14; Florens Vigevano12; CSV Ra.Ma Ostiano 11; Lilliput Settimo Torinese10; Tecnoteam Albesevolley 9;

Chromavis Abo Offanengo 7; Capo d’Orso Palau, Volley Parella Torino, Arredo Frigo Acqui Terme, Volley 2001 Garlasco 3; Pneumax Lurano, Volley Varese 0.

