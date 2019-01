Albese Volley news dal settore giovanile.

Albese Volley test in campo per Under13, Under14 e Under16

Non solo la prima squadra dell’Albese Volley ha ripreso l’attività dopo le festività ma anche il suo settore giovanile. Mentre la squadra di B1 ha aperto il suo 2019 andando a vincere il derby a Varese, ecco che le baby del CS Alba si stanno tenendo in forma in vista della ripresa dei vari campionati giovanili partecipando a divertenti e utili tornei. In campo in questo inizio anno sono scese infatti le formazioni Under13, Under14 e Under16 arancioni per riprendere confidenza con il gioco.

UNDER 16

La squadra U16 del CS Alba ha partecipato al Torneo triangolare organizzato dalla società Cdg Erba, dove sono scese in campo le locali, il Cs Alba e anche l’Union Volley. Per le baby orange una sconfitta contro Union Volley e una vittoria contro il Cdg. Ora le Under16 si preparano per la seconda fase del campionato, il Trofeo Primavera che scatterà già domenica il 13 gennaio ospiti sul campo dell’Uggiatese.

UNDER 14

Anche le U14 del CS Alba hanno partecipato al torneo organizzato dalla società Cdg Erba dove oltre a loro e alle padroni di casa sono scese in campo Arosio e Olimpia Cadorago. Anche se il successo in finale è andato a Erba che ha superato le baby orange, questo torneo è stato un utile test prima della ripresa del campionato che è in programma proprio domenica il 13 gennaio sul campo del Carimate.

UNDER 13

Le piccole U13 non sono state da meno delle compagne più grandi e hanno partecipato alla Coppa organizzata dal Cdg Erba dove hanno chiuso il triangolare perdendo contro Canzo per 2-1 ma vincendo contro Erba per 2-1. Un buon viatico prima del campionato che scatterà domenica 13 gennaio ad Albese proprio contro Cdg Erba.

