Albese Volley quinto colpo di mercato per la B1 donne.

Albese Volley la Tecnoteam si è assicurata la 18enne palleggiatrice lecchese

Albese Volley avanti tutta nella costruzione della nuova squadra che parteciperà al campionato di serie B1 femminile 2019/20. La società del presidente Graziano Crimella in queste ore ha infatti ufficializzato il quinto colpo di mercato assicurandosi la giovane palleggiatrice Giorgia Besana che è la giocatrice più giovane della rosa della prima squadra di B1. Giorgia Besana di Verderio (Lecco) compirà 18 anni a novembre ed è cresciuta sportivamente nel settore giovanile della FoppaPedretti Bergamo dove ha giocato in varie stagioni arrivando anche alla serie B2. Nell’ultima annata ha disputato il doppio campionato in serie C e Under 18 ora è pronta per il salto in serie B1 con la maglia della Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo. Un bel salto per la giovane lecchese felice di questa nuova avventura.

La prima dichiarazione di Giorgia Besana

“Sono davvero felice e onorata di essere entrata a far parte nella rosa di Albese per la prossima stagione. Per me sarà la prima esperienza fuori dalle giovanili e sono sicura di aver fatto la scelta giusta per continuare a crescere ed imparare in un ambiente così stimolante e importante come la Tecnoteam. Sono contenta di potermi confrontare con giocatrici più forti ed esperte di me e voglio migliorare grazie al loro aiuto.

Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo campionato con tutto lo staff di Albese, le mie compagne ed anche con voi tifosi”

Scheda e carriera di Giorgia Besana

Palleggiatrice, nata a Verderio (Lecco) il 17/11/2001

Stagione 2016/17 FoppaPedretti Volley Bergamo (Under 18, serie B2)

Stagione 2017/18 Yamamay Busto Arsizio (giovanili e serie B2)

Stagione 2018/19 Foppapedretti Volley Bergamo (Under 18, serie C)

