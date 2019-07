Albese Volley novità nello staff tecnico di serie B1 femminile.

Albese Volley il nuovo assistente sarà terzo allenatore al fianco di coach Mucciolo

Non sono finite le novità e gli arrivi in casa dell’Albese Volley in vista della nuova stagione 2019/20 nel campionato di serie B1 femminile. Dopo la rivoluzione dell’organico la Tecnoteam ha annunciato un innesto importante anche nello staff tecnico della prima squadra della serie B1. Alla corte di Albese infatti è arrivato Gianluca Cuda, di Domodossola nato il 5 marzo 1985 che è il nuovo assistente come terzo allenatore di coach Cristiano Mucciolo. Cuda avrà anche il ruolo di scout per l’intera stagione che ricordiamo partirà con il raduno del 20 agosto. Cuda ha iniziato ad allenare le formazioni giovanili della società nella quale ha anche giocato, il Volley Domodossola. Poi il grande salto in serie A1 arrivando a fare il terzo allenatore alla Igor Novara nella stagione 2016/17 quando il club riuscì a vincere lo scudetto femminile. E’ stato poi secondo allenatore al Team Volley Novara in serie C ed allenatore Under 14 e 18 nell’anno 2017/18. Nell’ultima stagione Cuda è stato a Gorla come secondo allenatore della formazione di B2 e tecnico dell’Under 18. Cuda ora è pronto per questa nuova avventura sulla panchina della Tecnoteam al fianco dell’head coach Cristiano Mucciolo riconfermato anche lui per il secondo anno sulla panchina di Albese e del vice-allenatore Davide Biffi.

