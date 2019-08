Albese Volley verso il via della nuova stagione di B1 femminile.

Albese Volley presenti anche le fisioterapiste Martina Crimella e Claudia Castelli

E’ iniziato il conto alla rovescia in casa dell’Albese Volley per il raduno della prima squadra griffata Tecnoteam fissato per lunedì 26 agosto alle ore 17.30 presso la palestra Pedretti. Dove dopo i saluti e le presentazioni di rito le ragazze inizieranno subito a lavorare agli ordini di coach Cristiano Mucciolo e dei suoi assistenti Biffi e Cuda. Con loro confermato anche il preparatore atletico Giuliano Botta, Sarà lui a prendersi cura della prima squadra da fine agosto al resto della stagione: tabelle personalizzate per pesi e cura del corpo per averle sempre pronte, reattive e scattanti. Nello staff confermate anche Martina Crimella e Claudia Castelli le fisioterapiste del Cs Alba per prima squadra e anche per il settore giovanile.

Settore giovanile CS Alba

Anche il settore giovanile del CS Alba è in fermento in vista della nuova stagione. In attesa del via definito l’organigramma dei responsabili e coordinatori. A cominciare da Maurizia Riva vice-presidente operativo e responsabile delle formazioni giovanili, punto di riferimento dal mini-volley alla Prima Divisione. Al suo fianco i dirigenti Renato Brambilla e Cherubino Maspero, con la presenza sempre preziosa di Giancarlo Maspero che supporta anche le ragazze giovani oltre alla prima squadra. Senza dimenticare gli altri dirigenti Giovanni Ghielmetti, Sergio Tettamanti, Mario Casartelli, Marco Corti ed Enrico Clerici.

