Albese Volley verso il derby di sabato di B1 femminile

Albese Volley sabato sera grade sfida per il primato in casa contro la capolista Picco Lecco

Sale l’attesa in casa dell’Albese Volley per la grande sfida in programma sabato sera alla palestra Pedretti il big matcgh del campionato di B1 femminile che vedrà la Tecnoteam sfidare la capolista Picco Lecco. Una sfida che metterà in palio il primato del girone. Intanto la squadra di coach Cristiano Mucciolo dopo la visita alla Città dei Balocchi di Como ieri ha vissuto la tradizionale cena di Natale. Padrone di casa il presidente Graziano Crimella che con dirigenti, staff tecnico e squadra ha brindato al Natale ormai vicino presso il Ristorante – Hosteria Del Nani di San Fermo della Battaglia. Una bella serata tra divertimento, foto e brindisi. Festa ed auguri ma anche il pensiero alla sfida di sabato in palestra contro la capolista Lecco del presidente Crimella:”Una partita importante a cui tengo in modo particolare. Peccato solo la capienza degli spettatori in palestra: 200 persone per una partita così attesa sono poche. Ma le disposizioni ricevute sono tassative e ci adeguiamo. Dai ragazze, fatemi un bel regalo….“.

In merito al derby infatti il Cs Alba – Tecnoteam Volley comunica che anche per la gara di sabato prossimo alla palestra Pedretti contro la Picco Lecco – come per le restanti partite della stagione – il numero massimo degli spettatori ammessi all’interno sarà di 200 persone. La disposizione, per ragioni di sicurezza, arriva dall’ufficio tecnico del comune di Albese con Cassano. La società, pur con rammarico vista la grande attesa per questa sfida, prende atto ed ovviamente si adegua. Pertanto invita i tifosi ad arrivare alla palestra con anticipo rispetto all’orario di inizio (ore 21) per non rischiare di dover restare all’esterno della struttura. Confermato il prezzo del biglietto di ingresso: 5 euro intero, gratuito per i residenti del comune di Albese ed i ragazzi fino a 16 anni.

LA CLASSIFICA

Picco Lecco 23; Tecnoteam Volley 20; Don Colleoni Trescore, Us Esperia Cremona e Lilliput Settimo Torinese 14; Cbl Costa Volpino ed Arredo Frigo Acqui Terme 12; Florens Vigevano, ProChimica Biella e Conad Alsenese 11; Igor Trecate e Capo d’Orso Palau 10; Volley Parella Torino 0.

