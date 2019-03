Albese Volley buon test in preparazione del campionato B1 femminile.

Albese Volley otto mini set in vista della sfida di sabato a Lurano

Buon test amichevole quello giocato ieri dall’Albese Volley in vista della ripresa del campionato di serie B1 femminile. La Tecnoteam ieri sera ha disputato un allenamento congiunto di otto mini-set (partendo da 12 pari) a Barzago contro il Volley Team Brianza (formazione che milita in serie c). Coach Cristiano Mucciolo ha dato spazio a tutte le ragazze del roster, indisponibili ancora Torrese e Santamaria. La prima, il libero piemontese dimesso settimana scorsa dall’ospedale, si è rivista sul terreno al fianco delle compagne. Non ha potuto giocare ma ha fatto esercizi di stretching. Nel complesso un utile testa in vista della delicata trasferta in terra bergamasca sabato a Lurano (ore 21).

Tabellino di VTB Barzago – Tecnoteam Albesevolley

Primo set 23-25

secondo set 25-23

terzo set 19-25

quarto set 17 – 25

quinto set 16-25

sesto set 27-25

settimo set 22-25

ottavo set 23-25

LA CLASSIFICA DELLA B1

Futura Volley Giovani Busto 54 punti

Acciaitubi Picco Lecco 52

Florens Vigevano 45

Pallavolo Don Colleoni Trescore 42

Abo Offanengo 41

Csv Ra.Ma Ostiano 37

Tecnoteam Albesevolley, Lilliput Settimo Torinese 33

Arredo Frigo Acqui Terme 24

Capo d’Orso Palau 21

Volley Parella 17

Pneumax Lurano 9

Volley 2001 Garlasco 8

