Albese Volley tra mercato e riconoscimenti.

Albese Volley venerdì scorso targa speciale ritirata dalla vicepresidente Maurizia Riva

Sono giorni importanti per l’Albese Volley. Sul fronte mercato è ancora attiva la società del presidente Graziano Crimella che è alla ricerca di una banda ed un centrale.per completare la rosa della squadra femminile di B1 già completamente rivoluzionata. Una Tecnoteam che è rinnovata per sette/dodicesimi ed è stata affidata a un nuovo coach molto ambizioso come Cristiano Mucciolo, alla sua prima stagione in maglia albesina.

L’annata dell’Alba premiata dal Comune

Intanto arrivano anche riconoscimenti prestigiosi in casa dell’Albese Volley. Venerdì scorso infatti in piazza Motta la Cs Alba è stata premiata per la sua attività giovanile dell’annata da poco conclusa. Dopo una divertente esibizione sportiva all’aperto sul piazzale davanti alla chiesa, l’amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Gaffuri, del suo vice Ballabio e dell’ assessore allo sport Zanon, ha consegnato nelle mani della vicepresidente del club, Maurizia Riva una targa celebrativa per la Cs Alba Albesevolley che si è distinta su più fronti nell’ultima annata sportiva: dalle baby Under 13, ad un passo dal trionfo provinciale alle ragazze della Seconda Divisione che hanno festeggiato la promozione in Prima dopo una stagione da protagoniste.

