Albese Volley manca una settimana al raduno della B1 femminile.

Albese Volley primo test preseason sabato 7 settembre a Busto Arsizio

Manca solo una settimana al raduno ufficiale della prima squadra dell’Albese Volley in vista del prossimo campionato di serie B1 femminile. Una squadra molto rinnovata e ambiziosa quella che sarà ancora diretta dal confermato coach Cristiano Mucciolo e dal suo staff. In vista del prossimo campionato di B1 che partirà ad ottobre la società di Albese ha già messo in cantiere una serie di amichevoli preseason. Sette allenamenti congiunti che potrebbero anche aumentare nel corso delle prossime settimane. La Tecnoteam debutterà con la prima uscita prevista per sabato 7 settembre a Busto Arsizio contro la neopromossa in A2 Futura Giovani. Secondo impegno amichevole già martedì 10 settembre in un “primo derby stagionale antipasto di qullo di campionato contro la Picco Leccoche si giocherà ad Albese in serata. Terzo test domenica 15, sempre ad Albese, contro la Pallavolo Cabiate compagnie di serie C. Quarta uscita sabato 21 settembre return match a Lecco, quindi domenica 29 settembre contro il Club Italia a Milano per arrivare a sabato 5 ottobre con un suggestivo torneo triangolare presso la palestra amica Pedretti di Albese con Cabiate e Vigevano formazione di B1 che poi ritroverà in campionato . Ultimo test preseason ancora a Vigevano venerdì 11 ottobre che precederà il debutto in campionato previsto per sabato 19 ottobre contro la Conad Alsenese.

Non è escluso però che a questi sette test già programmati da coach Mucciolo e dal suo staff se ne possano aggiungere altri nel corso della preparazione proprio per avere una Tecnoteam subito pronta e ben rodata per partire bene in campionato 2019/20.

