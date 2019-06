Albese Volley novità per la serie B1 femminile.

Albese Volley salutano invece Citterio, Piazza, Aliberti Teli Bonelli Laffranchi e Torrese

Novità importanti in casa dell’Albese Volley in vista della nuova stagione di serei B1 femminile. Dopo l’addio alla capitana Giulia Citterio hanno salutato la formazione brianzola anche le centrali Piazza ed Aliberti, la banda Teli, la palleggiatrice Bonelli, l’opposto Laffranchi ed il libero Torrese. Tante le uscite ma già un nome alla voce arrivi.

Primo grande colpo: firmata Facchinetti

La Tecnoteam infatti ha messo a segno un primo grande colpo di mercato. Il Ds Gabriele Mozzanica ed il Team Manager Veronica Landoni con la supervisione del coach Mucciolo e del presidente Crimella hanno ufficializzato l’ingaggio della centrale Fabiola Facchinetti, una giocatrice di classe ed esperienza, personalità e grinta. Facchinetti, brianzola di Ronco Briantino nell’ultima stagione ha giocato in serie A1 alla Saugella Monza ultima tappa di una carriera di altissimo livello

Le prime parole del neo acquisto Facchinetti

”Sono davvero contentissima di entrare a far parte della realtà di Albese. Ho sempre sentito parlare molto bene della società e delle persone che la compongono. Sono sicura di trovare l’ambiente ideale per poter vincere. Mi aspetto una stagione ricca di successi e di soddisfazioni anche per i nostri tifosi. Non vedo l’ora di iniziare anche se manca ancora un pò di tempo. Sono felice, inoltre, di ritrovare Sonia Galazzo, mia ex compagna a Caserta qualche anno fa“.

La gioia del presidente Graziano Crimella

“Erano diverse stagioni che cullavo il sogno di avere con noi Facchinetti, giocatrice di altissima caratura e persona riservata nonostante un curriculum di A2 e di A1 come poche. La conoscevo molto bene da giocatrice e l’ho sempre stimata. Dopo averla conosciuta poche settimane fa di persona, devo dire che Fabiola mi ha contagiato con la sua educazione ed umiltà. Credo che ad Albese sia arrivata una grandissima giocatrice. A lei un caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia del Cs Alba”.

LA CARRIERA DI FABIOLA FACCHINETTI

Nata a Milano, 30/4/1989, centrale, 182 cm

2001/08 Pro Patria Volley Milano

2008/10 Volley San Vito dei Normanni (serie A2)

2010/11 Volley Trentino (A2)

2011/15 Saugella Team Monza (A2)

2015/16 Volalto Caserta (A2)

2016/17 Sab Volley Legnano (A2)

2017/18 Sigel Marsala Volley (A2)

2018/19 Saugella Team Monza (A1)

