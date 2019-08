Albese Volley: cambio di programma verso la nuova stagione.

Albese Volley il campionato scatterà il 19 ottobre contro Conad Alsanese

Cambio di programma in casa dell’Albese Volley in vista della nuova stagione sportiva 2019/20. Il raduno ufficiale della Tecnoteam in preparazione del campionato di serie B1 femminile che inizialmente era stato previsto per martedì 20 agosto è slittato di sei giorni. Coach Cristiano Mucciolo, d’intesa con il Ds Mozzanica, il Team Manager Landoni ed il presidente Graziano Crimella, hanno deciso di spostare il primo giorno ufficiale della nuova stagione per il tardo pomeriggio (ore 17,30) di lunedì 26 agosto. Raduno ufficiale sempre alla palestra Pedretti dove i tifosi potranno salutare le giocatrici confermate e dare il benvenuto alle tante nuove arrivate.

Poi la squadra inizierà subito a lavorare agli ordini dello staff diretto da coach Mucciolo e dei suoi assistenti Biffi e Cuda. In questa prima fase sarà importante anche il ruolo del preparatore atletico Giuliano Botta confermato nel gruppo Tecnoteam. Ricordiamo che Albese inizierà il campionato di serie B1 femminile nel girone A sabato 19 ottobre in casa contro la neo-promossa Conad Alsanese (Piacenza). La settimana successiva trasferta a Settimo Torinese contro la Lilliput.

