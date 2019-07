Albese Volley nuovo colpaccio di mercato per la B1 donne.

Albese Volley raduno della Tecnoteam fissato per il 20 agosto

Mentre proseguono le manovre di mercato, l’Albese Volley ha già fissato la data d’inizio della muova stagione 2019/20. La rinnovata Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo si radunerà martedì 20 agosto alle ore 17 presso la palestra Pedretti per il primo saluto ai tifosi e per poi iniziare subito a lavorare in preparazione della nuova stagione di serie B1 femminile. Fin dai primi giorni importanti carichi di lavoro sia al mattino che al pomeriggio. In questa prima fase ovviamente avrà un ruolo importante anche il preparatore atletico Giuliano Botta. Intanto prosegue come detto la campagna di rafforzamento e nelle ultime ore il Ds Gabriele Mozzanica ha firmato anche il settimo innesto: Angela Gabbiadini. Rinforzo di qualità, banda di valore ed esperienza, bergamasca. Una giocatrice che garantisce continuità e punti nelle amni, voluta fortemente da coach Mucciolo.

Le prime parole di Angela Gabbiadini

“Sono veramente felice di avere l’opportunità di fare parte di questo progetto: lavorerò sodo perché questa squadra raggiunga gli obiettivi stagionali. Sono felice di ritrovare giocatrici con cui ho già lavorato in passato come Galazzo e Facchinetti a Caserta, Facco a Martignacco. Credo che la società abbia allestito un team di tutto rispetto per raggiungere l’obiettivo play-off”

La carriera di Gabbiadini

Angela Gabbiadini è nata a Calcinate (Bergamo) il 12/5/1992, banda, ha iniziato la carriera alla Foppapedretti di Bergamo dove ha debuttato in serie A1,

Stagione 2011/12 Foppapedretti Bergamo (serie A1)

Stagione 2012/13 Sala Consilina (A2)

Stagione 2013/14 Corpora Gricignano (A2)

Stagione 2014/15 e 2015/16 Volalto Caserta (A2)

Stagione 2016/17 Martignacco (serie B1)

Stagione 2017/18 Sigel Marsala – A2 – fino al 28/1/18, poi Millennium Brescia A2)

Stagione 2018/19 Don Colleoni Trescore Balneario (B1).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU