Albese volley ancora tempo di amichevoli.

Albese Volley intanto sabato scatta il campionato di B1 femminile

Tempo di amichevoli in casa dell’Albese Volley non solo per la prima squadra di B1 ma anche per il settore giovanile e la Prima Divisione.

UNDER 14

Doppio impegno amichevole in settimana per le baby under 14 che prima hanno pareggiato 2-2 sul campo del Montesolaro e poi hanno sbancato Senna per 1-2

UNDER 16

Amichevole negativa per le Under16 battute in casa dall’Arosio con un secco 1-4 . Bene nel primo set poi dopo aver perso ai vantaggi il secondo, hanno prevalso le ospiti.

PRIMA DIVISIONE

Doppia amichevole anche per la neopromossa Prima Divizione che prima ha battuto le under18 di Arosio per 4-1 e poi si è arresa sul campo del Brenna per 3-2

Buone indicazioni a una settimana dal debutto in campionato che avverrà mercoledì 17 in casa dell’Intercomunale.

Serie B1 manca poco all’esordio

Manca davvero poco al semaforo verde del campionato femminile di B1 visto che la prima giornata scatterà sabato 13 ottobre. Gare quasi tutte in contemporanea (alle 21) con la Tecnoteam subito in trasferta con un impegno molto insidioso ospite a Busto Arsizio della neo-promossa Futura Volley.

Il dettaglio della prima giornata

Capo d’Orso Palau – Lilliput Settimo Torinese

Acciaitubi Picco Lecco – Ostiano Cvs Ra.Ma

Arredo Frigo Acqui Terne – Chromavis Abo Offanengo

Futura Volley Busto – Tecnoteam Albesevolley

Volley Parella Torino – Volley 2001 Garlasco

Pall Don Colleoni Trescore – Scuola del volley Varese

Florens Vigevano – Pneumax Lurano

