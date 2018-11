Albese Volley il settore giovanile.

Albese Volley tutte le atlete dalla Prima Divisione al Minivolley

Mentre la prima squadra di serie B1 reduce dall’ultima strepitosa vittoria si sta preparando per la trasferta in Sardegna in programma sabato pomeriggio, l’Albese Volley si gode il suo fiorente settore giovanile coordinato dall’infaticabile vice-presidente Maurizia Riva e dei suoi collaboratori. Una per una ecco le atlete arancioni per la stagione 2018/19.

Prima Divisione

Roster; Greta Caraccioli, Gaia Mauri, Asia Corti, Arianna Zanon, Ilaria Ianniello, Francesca Terragni Giorgia Frattini, Giulia Gorla, ARianna Viganò, Matilde Gelosa, Monica Tucci, Giulia Ferlito.

Allenatori: Duilio Ronchi , Pasquale Chiodo

Under 16

Roster: Arianna Tettamanti, Alessia Dubini, Valeria Barzaghi, Silvia Delvò, Franecsca Conte, Alice Munda, Giulia Nuzzaci, Greta Orefice, Sofia Paletta, Elena Caruso, Chiara Folcio, Giorgia Valsecchi, Matilde Cassella.

Allenatore: Davide Biffi. Assistenti: Elena Delvò, Mpnica Acquistapace.

Under 14

Roster: Tosca Morlotti, Claudia Mosconi, Martina Marangelli, Rebecca Cigardi, Viviana Lap, Alessia Lia, Aurora Bosisio, Ludovica Mauri, Francesca Miele, Silvia Tettamanti, Giulia Allamprese.

Allenatore: Mpnica Acquistapace. Assistente: Daniele Bosisio

Under 13

Roster: Sabrina Contartese, Guia Parini, Danila Panarisi , Claudia Fulcro, Alice Sclafani, Gaia Attanasio, Sofia Fronterre, Martina Biffi, Marta Culmone, Sofia Cavenaghi, Camilla Casari

Allenatori: Martina Losa, Monica Aquistapace

Minivolley

Giorgia Cappellini, Benedicta Addai, Martina Dervishi, Sara Piccinato, Giorgia Saini, Micol Rossi, Lisa Tettamanti, Alice Canali, Martina Molteni, Alessia Nizzola, Giada Paraboni, Iris Peci, Arianna Cioffi, Marta Campora, Matilde Anghileri

Allenatori: Martina Losa, Elena Delvò.

