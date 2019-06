Albese Volley news prima squadre e vivaio.

Albese Volley minivolley protagonista nel weekend

Momento di emozioni e saluti speciali in casa dell’Albese Volley. Dopo quattro stagioni vissute da protagonista la storica capitana Giulia Citterio (Citte per tutti) per ragioni lavorative, non potrà più fare parte della formazione di B1 per il prossimo anno.

La società a nome del presidente Graziano Crimella ha voluto pubblicamente ringraziare la capitana: “Giulia è una giocatrice di qualità e di sostanza, persona educatissima ed estremamente positiva, in questi quattro anni di permanenza ad Albese ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia, sentimento sempre più raro purtroppo”. Dopo questo doveroso saluto, la società è già al lavoro per allestire il nuovo roster che parteciperà al campionato di serie B1 2019/20.

Minivolley protagonista su… due fronti

Doppio appuntamento domenicale per il minivolley Albese che ha partecipato con le sue campioncine alla ” Paese in festa” ad Albese e alla manifestazione “Lago di volley” a Cernobbio. Al primo appuntamento è stato allestito un piccolo campo di pallavolo per le vie del paese dove tanti ragazzi hanno potuto provare a giocare. Inoltre le giovanissime atlete del minivolley hanno partecipato alla manifestazione organizza da Fipav Como a Villa Erba. Ben quattro le squadre scese in campo: una white, due green e una squadra red. Una bellissima giornata di volley ,divertimento e finalmente tanto sole che ha chiuso la stagione sportiva. Si ricomincerà a settembre per un nuovo anno.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU