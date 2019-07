Albese Volley verso la nuova stagione di B1 donne.

Albese Volley “Abbiamo allestito una squadra che mixa esperienza e gioventù”

C’è grande fermento ed euforia in casa dell’Albese Volley in vista del nuovo campionato di serie B1 femminile. Dopo le parole di coach Cristiano Mucciolo e quelle del presidentissimo Graziano Crimella è toccato al ds Gabriele Mozzanica fare il punto della situazione all’indomani della chiusura del mercato della prima squadra Tecnoteam. Parole importanti quelle del dirigente di Albese soddisfatto dopo una campagna acquisti di livello e ora vede un futuro positivo per la sua nuova creatura. Insomma Mozzanica ha buone sensazioni riguardo al futuro prossimo.

Il commento del ds Gabriele Mozzanica

“Si anche se è meglio restare cauti. Indubbiamente pensiamo di aver operato al meglio e allestendo un organico importante. Posso dire che siamo competitivi in tutti i reparti. Abbiamo confermato quattro ragazze dello scorso anno e da loro ci aspettiamo tanto. Poi ci sono ben otto nuove arrivate ad Albese: diciamo che abbiamo dato al nostro coach quasi tutte le sue prime scelte con uno sforzo importante anche dal punto di vista economico. Penso che abbiamo costruito una squadra che è un mix di esperienza e gioventù: adesso vediamo cosa dirà il campo. Credo molto anche nella preparazione e negli allenamenti in palestra. Dobbiamo lavorare forte e bene fin da subito: serietà e dedizione che chiediamo alle ragazze ed allo staff. Ma siamo tutti pronti e motivati per un buon campionato in B1“.

Insomma anche il ds si allinea con coach e presidente: pensa e vede positivo nel futuro della Tecnoteam Albese Volley.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU