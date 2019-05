Albese Volley è grande festa arancione.

Albese Volley decisivi il successo con Valbreggia e il ko del Brenna

E’ festa grande in casa dell’Albese Volley. Merito della squadra di Prima Divisione femminile che ha brindato alla salvezza grazie al successo casalingo ottenuto contro Valbreggia e il contemporaneo ko del Brenna. E’ stato l’epilogo migliore per coach Duilio Ronchi che ha brindato alla sua ultima partita dopo tre anni in orange con la conquista dell’obiettivo stagionale. Dopo un primo set vinto agevolmente l’Alba ha bissato con più fatica nel secondo imponendosi per 26-24. Nel terzo set successo ospite ma poi nell’ultima frazione le locali hanno chiuso i conti e ora possono brindare alla salvezza. Dopo aver ringraziato pubblicamente coach Ronchi per l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni e dopo qualche giorno di pausa la società riprenderà a programmare il nuovo anno che inizierà con la scelta della nuova guida tecnica

Il tabellino di Cs Alba – Valbreggia volley 3-1

Parziali 25-14 26-24 20-25 25-14

La squadra CS Alba di Prima Divisione 2018/19

19. Caraccioli Greta

15. Mauri Gaia

18. Corti Ssia

9. Zanon Srianna

22. Ianniello Ilaria

5. Terragni Francesca

4. Frattini Giorgia

7. Gorla Giulia

3. Viganò Arianna

12. Gelosa Matilde

8. Tucci Monica

6. Ferlito Giulia

Allenatori: Duilio Ronchi e Pasquale Chiodo

