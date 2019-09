Albese Volley nuovo test precampionato serie B1 femminile.

Albese Volley buona amichevole al termine del mini raduno

Lavoro intenso e proficuo quello svolto nel fine settimana dall’Albese Volley sulla strada della preparazione dal campionato di serie B1 femminile. La Tecnoteam infatti ha svolto una due giorni di gran lavoro nel ritiro in palestra voluto da coach Cristiano Mucciolo e dal suo staff a conclusione del quale ha giocato un’amichevole positiva contro il Cabiate. Il test ha visto il successo dell’Albese per 3-1 contro il Cabiate neo promosso in B2 nelle cui fila ci sono due volti notissimi al pubblico albesino: l’ex capitano Citterio e l’ex giocatrice – ora allenatrice delle giovanili – Martina Losa.

Coach Mucciolo ha dato spazio a tutto l’organico unica a riposo Picco per un problema alla schiena, ma si è rivista in campo Facchinetti, rimasta a riposo martedì a Merone. Carlotta Zanotto, come già in occasione dell’amichevole contro la Picco, è stata la migliore realizzatrice della Tecnoteam con 23 punti. Bene tutte a cominciare da Gabbiadini, poi anche Galazzo in regia.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY – CABIATE 3-1

Parziali set 25-23; 27-29; 25-17; 25-20)

TECNOTEAM ALBESE: Galazzo 10, Zanotto 23, Gabbiadini 12, Migliorin 6, Facchinetti 8, Badini 10, Rolando Libero, Bocchino 4, Lodigiani 4, Besana, Amicone, Facco ne. Coach Mucciolo, vice Biffi

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU