Albese Volley dopo il 9° turno serie B1 donne.

Albese Volley non basta una buona partenza, lariane ko per 1-3

Non è bastata una buona partenza all’Albese Volley per centrare il colpo esterno a Settimo Torinese nel 9° turno d’andata del campionato di B1 femminile. Il team di coach Cristiano Mucciolo dopo aver vinto il primo set, si è dovuto arrendere per 1-3 alle locali della Lilliput. La Tecnoteam tornerà in campo, in casa, sabato 15 dicembre (ore 21) contro il Garlasco.

Il tabellino di LILLIPUT SETTIMO TORINESE- TECNOTEAM 3-1

Parziali 17-25; 25-16; 25-17; 25-19

LILLIPUT SETTIMO TORINESE: Bazzarone 2, Re 19, Tessari 8, Spadoni 13, Pasca 7, Mezzi 15, Ghirotto Libero, Crespan ne, Marsengo ne, Ferrua ne, Andreotti ne, Brussino ne. Coach Medici, vice Benedetti

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 3, Facco 15, Teli 4, Migliorin 9, Piazza 6, Aliberti 12, Torrese Libero, Citterio 7, Bonelli, Laffranchi 2, Amicone, Santamaria ne. Coach Mucciolo, vice Biffi

Risultati del 9°turno

Lilliput Settimo Torinese – Tecnoteam Albese 3-1 Florens Vigevano – Volley Parella Torino 3-0, Acciaitubi Picco Lecco – Don Colleoni Trescore 2-3, Capo d’Orso – Futura Volley Busto 0-3, Csv Ostiano – Arredo Frigo Acqui Terme 1-3, Pneumax Lurano – Volley 2001 Garlasco 0-3, Scuola del Volley Varese – Chromavis Offanengo 0-3.

Classifica di B1

Futura Volley Busto 26; Florens Vigevano 22; Picco Lecco 21; Don Colleoni Trescore 20;Lilliput Settimo Torinese 19; Csv Ra.Ma Ostiano 17; Tecnoteam Albese Volley 14;

Chromavis Abo Offanengo 13; Parella Voley Torino, Arredo Frigo Acqui Terme 9; Volley 2001 Garlasco 7; Capo d’Orso Palau 6; Pneumax Lurano, Volley Varese 3.

Programma del 10° turno

Sabato 15 dicembre Florens-Lecco, Trescore-Lurano, Futura Busto-Lilliput, Parella Torino-Ostiano, Tecnoteam-Garlascoi (ore 21), Acqui Terme-Volley Varese; domenica 16 Offanengo-Palau.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU