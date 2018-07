Albese Volley uscito il calendario di B1 donne 2018/19.

Albese Volley coach Mucciolo: “Partenza non facilissima”

La Federazione di pallavolo femminile ha reso noto in queste ore il calendario della nuova stagione.che vede l’Albese Volley inserita nel girone A della serie B1. La Tecnoteam esordirà in trasferta a Busto Arsizio il 13 ottobre per chiudere la regular season ancora fuori il 4 maggio ad Offanengo. Debutto casalingo invece il 20 ottobre contro Arredo Frigo Acqui Terme.

Il primo commento di coach Cristiano Mucciolo

“Non abbiamo una partenza facile per una squadra come la nostra, dice coach Cristiano Mucciolo – praticamente tutta nuova. Prima in trasferta, alla quinta a Palau, sempre complicato il viaggio e giocare lì. Poi abbiamo Vigevano in casa alla quarta, altra squadra molto forte. Quindi il derby con Lecco alla sesta. Insomma, non una una partenza agevole ma nessun problema. Chiaro che un avvio più agevole ci avrebbe permesso di rodarci meglio, così dobbiamo accelerare i tempi per trovare in fretta la compattezza di gruppo. Comunque il calendario va bene così, dai. Vorrà dire che saremo pronti per la metà di ottobre. Lavoreremo subito forte per partire forte”

il calendario completo di B1 donne

1° turno Busto Arsizio Futura Volley Busto – Tecnoteam

(andata 13 ottobre 2018, ritorno 2 febbraio)

2° turno Tecnoteam – Arredo Frigo Acqui Terme

(andata 20 ottobre 2018, ritorno 9 febbraio)

3° turno Don Colleoni Trescore – Tecnoteam

(andata 27 ottobre 2018, ritorno 16 febbraio)

4° turno Albese – Tecnoteam – Florens Re Marcello Vigevano

(andata 3 novembre 2018, ritorno 23 febbraio)

5° turno Capo d’Orso Palau – Tecnoteam

(andata 10 novembre 2018, ritorno 2 marzo)

6° turno Tecnoteam – Acciaitubi Picco Lecco

(andata 17 novembre 2018, ritorno 9 marzo)

7° turno Csv Ostiano – Tecnoteam

(andata 24 novembre 2018, ritorno 16 marzo)

8° turno Tecnoteam – Pneumax Lurano

(andata 1 dicembre E 2018, ritorno 23 marzo)

9° turno Lilliput Settimo – Tecnoteam

(andata 8 dicembre 2018, ritorno 30 marzo)

10° turno Tecnoteam – Volley 2001 Garlasco

(andata 15 dicembre 2018, ritorno 6 aprile)

11° turno Sdv Tempocasa Varese – Tecnoteam

(andata 5 gennaio 2019, ritorno 13 aprile)

12° turno Volley Parella Torino – Tecnoteam

(andata 12 gennaio 2019, ritorno 27 aprile)

13° turno Tecnoteam – Abo Offanengo

(andata 19 gennaio 2019, ritorno 4 maggio)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU