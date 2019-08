Albese Volley stilato il calendario di serie B1 femminile.

Albese Volley regular season dal 19 ottobre al 9 maggio poi i playoff

E’ stato stilato il calendario del campionato di serie B1 femminile 2019/20 che vedrà al via anche la rinnovata e ambiziosa Albese Volley nel girone A con 13 squadre. La Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo debutterà in casa tra le mura amiche della palestra Pedretti contro la Conad Alsenese (Piacenza), formazione neo-promossa. Poi un cammino decisamente impegnativo nelle prime quattro giornate e riposo alla sesta (girone a 13 formazioni), Quindi il derby con la Picco Lecco ad Albese alla vigilia di Natale (21 dicembre, ritorno il 18 aprile). Ultima in casa con la Virtus Biella il 9 maggio. La formula prevederà i play-off dal 16 maggio al 13 giugno.

Ecco il calendario della Ttecnoteam

1° turno (andata 19/10, ritorno 8/2): Tecnoteam – Conad Alsenese (Pc)

2° turno (and 26/10, rit 15/2): Lilliput Settimo – Tecnoteam Albese

3° turno (and 2/11, rit 22/2): Tecnoteam Albese – Don Colleoni Trescore

4° turno (and 9/11, rit 29/2): Florens Vigevano – Tecnoteam Albese

5° turno (and 16/11, rit 7/3): Tecnoteam Albese – Igor Trecate

6° turno (23/11 e 14/3): riposo

7° turno (and 30/11, rit 21/3): Tecnoteam Albese – Capo d’Orso

8° turno (and 7/12, rit 28/3): Tecnoteam Albese – Volley Parella Torino

9° turno (and 14/12, rit 4/4): Costa Volpino – Tecnoteam Albese

10° turno (and 21/12 , rit 18/4): Tecnoteam Albese – Picco Lecco

11° turno (and 11/1, rit 25/4): Esperia Cremona – Tecnoteam Albese

12° turno (and 18/1, rit 2/5): Tecnoteam Albese – Arredo Frigo Acqui

13° turno (and 25/1, rit 9/5): Virtus Biella – Tecnoteam Albese

