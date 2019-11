Albese Volley verso il 4° turno di B femminile.

Albese Volley trasferta non facile sul campo della Florens

Sulla scia dei primi tre successi stagionali l’Albese Volley vive con il morale alto la vigilia del 4° turno del campionato di serie B1 femminile. Domani sera la Tecnoteam renderà visita alla Florens Vigevano in una sfida mai facile che può però consacrare le ambizioni del team di coach Cristiano Mucciolo che avverte: “Vogliamo provare a vincere sempre ma per ora lasciamo perdere la classifica. Quella di domani sarà una partita difficile contro un’avversaria che ha ripreso morale dopo la vittoria di sabato scorso contro Trecate. Ci aspetta una gara complicata. Ovvio che proviamo a vincere e siamo agguerrite per fare bene”

Programma del 4° turno sabato 9 novembre

Florens Vigevano – Tecnoteam Albesevolley; Don Colleoni Trescore – Volley Parella Torino; Capo d’Orso – Cbl Costa Volpino; Lilliput Settimo Torinese – Arredo Frigo Acqui Terme; Acciaitubi Picco Lecco – Us Esperia Cremona; Conad Alsenese – ProChimica Virtus Biella. Riposo: Igor Volley Trecate.

La classifica

Tecnoteam Albesevolley 8; Lilliput Settimo Torinese 7; Esperia Cremona, Acciaitubi Picco Lecco e Cbl Costa Volpino 6; ProChimica Virtus Biella 5; Arredo Frigo Acqui Terme 4; Florens Vigevano, Don Colleoni Trescore, Volley Igor Trecate e Capo d’Orso Palau 3; Conad Alsenese e Volley Parella Torino 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU