Albese Volley verso l’8° turno di B1 femminile

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo non può fare regali alla Parella Torino

Vigilia serena in casa dell’Albese Volley in vista dell’8° turno del campionato di serie B1 femminile. Dopo la positiva amichevole infrasettimanale giocata a Milano contro il Club Italia, la squadra di coach Cristiano Mucciolo sta affinando schemi e giochi in vista del match di domani sera che alle ore 21 la vedrà ospitare il fanalino di coda Parella Torino ancora a secco di punti. Un motivo in più per la Tecnoteam per non fare regali nè regalare punti ma anzi continuare la sua corsa nei piani alti del girone.

Programma dell’8° turno

Domani sabato 7 dicembre: Tecnoteam Volley – Volley Parella Torino (ore 21); Igor Trecate – Arredo Frigo Acqui Terme; Florens Vigevano – Esperia Cremona; Don Colleoni Trescore – Acciaitubi PIcco Lecco; Lilliput Settimo TOrinese – Conad Alsenese; Capo d’Orso Palau – ProChimica Virtus Biella.

La classifica

Acciaitubi Picco Lecco punti 17; Tecnoteam Volley e Lilliput Settimo 14; Cbl Costa Volpino 12; Us Espoeria Cremona, Don Colleoni Trescore ed Arredo Frigo Acqui Terme 11; Capo d’Orso Palau, Igor Volley Trecate e Florens Vigevano 8; ProChimica Virtus Biella 7; Conad Alsenese 6; Volley Parella Torino 0.

