Albese Volley si chiude il girone d’andata di serie B1 donne.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo già certa di virare al 2° posto dietro la Picco

Si chiude il girone d’andata del campionato di serie B1 femminile per l’Albese Volley che domani sera per il 13° turno renderà vista alle ore 21 alla ProChimica Biella. Dopo essere tornata alla vittoria settimana scorsa il team di coach Cristiano Mucciolo cerca conferme e altri punti pesanti pur sapendo di virare al giro di boa al secondo posto dietro la Picco Lecco. La società del presidente Crimella intanto ha organizzato un pullman per i tifosi che volessero seguire la squadra a Biella. La trasferta di domani inizierà alle ore 17.10 dal parcheggio del cimitero di Albese: ritrovo ore 17, subito dopo la partenza in pullman.

Programma del 13° turno andata

Sabato 25 gennaio: ProChimica Biella – Tecnoteam Volley; Arredo Frigo Acqui Terme – Cbl Costa Volpino; Us Esperia Cremona – Igor Volley Trecate; Don Colleoni Trescore – Capo d’Orso Palau; Picco Lecco – Florens Vigevano; Conad Alsenese – Volley Parella Torino. Riposa: Lilliput Settimo Torinese.

LA CLASSIFICA

Acciaitubi Picco Lecco 29 punti; Tecnoteam Volley 25; Lilliput Settimo Torinese ed Esperia Cremona 20; Cbl Costa Volpino 18; Arredo Frigo Acqui Terme 17; Conad Alsenese 16; Florens Vigevano, Don Colleoni Trescore e ProChimica Biella 15; Igor Volley Trecate 14; Capo d’Orso Palau 12; Volley Parella Torino 0.

