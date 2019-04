Albese Volley penultimo turno di serie B1 femminile.

Albese Volley il team di coach Mucciolo ospita la Parella Torino

Ultima gara in casa per l’Albese Volley nel campionato femminile di serie B1. Domani alle ore 18 la Tecnoteam si congeda dal pubblico amico ospitando al Parella Torino già battuta all’andata. Derby per Cristiano Mucciolo il tecnico piemontese, alla sua prima stagione ad Albese: ”Dobbiamo salutare i nostri sostenitori con un bel successo. Se lo meritano. Poi abbiamo l’obiettivo di inseguire questo sesto posto in classifica anche se non sarà facile, però la speranza passa senza dubbio dalla gara di domani che dobbiamo vincere. Ma sarà una partita ostica. Ce la dobbiamo mettere tutta per chiudere bene“. Attenzione all’orario inconsueto: non alle ore 21, ma in campo alle ore 18 domani pomeriggio in contemporanea a tutte le gare.

Programma del penultimo turno di B1

Sabato 27 aprile ore 18: Tecnoteam-Parella Torino, Lilliput-Lecco, Varese-Futura Busto, Palau-Trescore, Ostiano-Florens Vigevano, Lurano-Offanengo, Garlasco-Acqui Terme.

LA CLASSIFICA DOPO 24 GIORNATE IN B1

Futura Volley Giovani Busto 66 punti; Acciaitubi Picco Lecco 57; Florens Re Marcello Vigevano, Abo Offanengo 51; Don Colleoni Trescore 48; Csv Ostiano 43; Tecnoteam Albesevolley e Lilliput Settimo Torinese 42; Arredo Frigo Acqui Terme 32; Capo d’Orso Palau 24; Volley Parella 20; Volley 2001 Garlasco 13; Pneumax Lurano 11; Scuola del Volley Varese 4.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU