Albese Volley:sesto rinforzo per la serie B1 femminile.

Albese Volley la banda torinese arriva alla corte di coach Mucciolo

Continua a gonfie vele il mercato dell’Albese Volley che si presenterà molto rinnovato in vista del nuovo campionato di serie B1 femminile. Il ds Gabriele Mozzanica ha messo a segno il sesto colpo firmando Alice Bocchino dalla Tomolpack Marudo (serie B2). Banda piemontese, classe 1997, studentessa in lettere, Bocchino ha debuttato con l’Eurospin Pinerolo nella stagione 2015/16 per poi passare all’Offanengo e al Marudo.

Il primo commento di Alice Bocchino

“Sono felice di questa opportunità che mi è stata concessa non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura. So che l salto di categoria mi richiederà impegno, e sacrificio ma sono pronta a dare il massimo. Far parte di una squadra come questa, con molte giocatrici esperte, sarà sicuramente uno stimolo per crescere e migliorare.

Conosco già coach Mucciolo dalle stagioni a Pinerolo e gli garantisco che sono pronta a lavorare duramente per dare il mio contributo alla squadra. Ci sono tutte le premesse per fare bene.

La carriera di Alice Bocchino

Alice Bocchino, nata a Torino 11 gennaio 1997, banda.

Stagione 2014/15 Eurospin Ford Sara Pinerolo (giovanili e serie B1)

Stagione 2015/16 Eurospin Ford Sara Pinerolo (serie B1)

Stagione 2016/2017 Abo Offanengo (serie B2)

Stagioni 2017/18 e 2018/19 Tomolpack Marudo Lodi (serie B2



