Albese Volley quarto colpo di mercato per la B1 donne.

Albese Volley la giovane centrale di Busto arriva dalla Picco Lecco

Continua l’estate calda dell’Albese Volley che sta definendo la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie B1 femminile. Il Ds Gabriele Mozzanica unitamente a coach Mucciolo, al Team Manager Landoni e con la supervisione del presidente Graziano Crimella dopo gli acquisti di Facchinetti, Zanotto e Rolando ha messo a segno il quarto colpo firmando la giovane centrale, nata a Busto Arsizio, la 20enne (lunedì 1 luglio, auguri!) Beatrice Badini. Cresciuta alla scuola volley della Yamamay, una delle migliori a livello italiano, Badini ha “assaporato” anche l’aria della A1 per poi passare alla Picco Lecco dove ha giocato nell’ultima stagione un campionato da protagonista. Sotto la guida di un coach esperto come Gianfranco Milano è diventata un punto di forza. giocando anche i play-off contro il Pisogne di Elena Rolando, la sua nuova compagna ad Albese

LE PRIME PAROLE DI BADINI

“Sono davvero molto contenta di questa nuova avventura che mi aspetta. Il progetto mi è piaciuto subito: obiettivi chiari e grande voglia di fare. Anche l’ambiente e le persone incontrate mi hanno fatto subito un’ottima impressione. Mi impegnerò sicuramente a dare il massimo in questa stagione che mi aspetta, cercando anche di imparare dalle mie compagne con più esperienza sia dentro che fuori dal campo. Non vedo l’ora di poter iniziare questo nuovo percorso con tutto lo staff della Tecnoteam, con i tifosi e, naturalmente, le mie nuove compagne. Sono sicura che ci sarà da divertirsi in questo campionato”

LA CARRIERA DI BADINI

Nata a Busto Arsizio l’1/7/1999, ruolo centrale.

Stagione 2015/2016 Yamamay Busto Arsizio (giovanili)

2016/2017 Yamamay Busto (Under e serie B2)

2017/2018 Yamamay Busto Arsizio (serie A1)

2018/2019 Picco Lecco (serie B1)

2019/2020… Albese Volley

