Albese Volley verso l’inizio del campionato di B1 femminile.

Albese Volley venerdì un altro test amichevole a Vigevano

Dopo il triangolare di sabato scorso l’Albese Volley ha ripreso ad allenarsi in palestra agli ordini di coach Cristiano Mucciolo per preparare il debutto nel campionato di serie B1 2019/20 che ricordiamo avverrà sabato 19 ottobre in casa contro la Conad Alsenese. Sulla strada che porta all’atteso esordio la Tecnoteam disputerà venerdì 11 nel tardo pomeriggio al PalaBonomi di Vigevano un nuovo test amichevole con la formazione pavese della Florens Marcello, già ospite sabato scorso ad Albese. In campo per un nuovo confronto tra due formazioni che saranno protagoniste anche nel nuovo campionato di B1 che scatta il giorno 19. Dopo questo allenamento le giocatrici avranno qualche giorno libero , l’ultimo week-end libero prima della stagione. Ricordiamo che la regular season di B1 scatterà il 19 ottobre per chiudersi il 9 maggio 2020.

Questo il 1° turno d’andata

Sabato 19 Ottobre: Tecnoteam-Conad Alsenese (ore 21), Arredo Frigo-Esperia Cremona, Volley Trecate-Capo d’Orso Palau, Costa Volpino-Virtus Biella, Florens Marcello Vigevano-Lilliput Torino, Parella Torino-Picco Lecco. Riposa Don Colleoni Trescore.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU