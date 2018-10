Albese Volley buon test in vista del 3° turno di B1.

Albese Volley la Prima Divisione vince anche la seconda gara di campionato

Metà settimana importante per l’Albese Volley che è scesa in campo con la prima squadra in amichevole e anche con il team di Prima Divisione che ha vinto il suo secondo impegno di campionato

Tecnoteam buon testa a Nibionno

Proprio per l’indisponibilità della palestra Pedretti occupata dalla gara della Prima Divisione, la Tecnoteam ha disputato ieri sera un allenamento congiunto sul campo di Nibionno giocando un’amichevole contro le giovani locali del Volley Team Brianza di serie C femminile. Per la cronaca la gara so è conclusa dopo cinque set c on la vittoria dell’Albese per 4-1. Di fatto, per coach Cristiano Mucciolo, un utile test d’allenamento in vista della prossima partita di campionato, la delicata trasferta insidiosa di sabato a Trescore Balneario.

IL tabellino di Tecnoteam Albesevolley – Volley Team Brianza 4-1

Parziali 25-20; 25-19; 24-26; 25-16; 15-11

Tecnoteam Albesevolley: Galazzo, Facco, Citterio, Migliorin, Piazza, Aliberti, Torrese Libero, Bonelli, Laffranchi, Teli, Santamaria, Amicone. Coach Mucciolo, vice Biffi

Prima Divisione : secondo successo in campionato

Seconda partita di campionato e secondo successo netto e meritato per la formazione orange di Prima Divisione che si è imposta in casa per 3-1 contro la Lariointelvi. Dopo un avvio in salita che ha visto vincere le ospiti il primo set, l’Albese ha cambiato marcia già nella seconda frazione imponendosi per 25-17. Un successo che poi ha messo in discesa la la gara per le locali che si sono imposte anche nel terzo e quarto set. L’Albese tornerà in campo ancora in casa contro Brenna.

Tabellino Cs Alba – Lariointelvi 3-1

Parziali 23-25. 25-17. 25-15. 25-17

