Albese Volley si è chiuso il girone d’andata in B donne.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo stoppata dall’Offanengo

Il girone d’andata di serie B1 femminile si chiude con una sconfitta per l’Albese Volley. Nel weekend infatti la Tecnoteam si è dovuta arrendere in casa a un Offanengo praticamente perfetto che si è imposto con un netto 3-0 alla palestra Pedretti. Ora il campionato di ferma per una settimana: al rientro la Tecnoteam aprirà il ritorno ospitando tra le mura amiche la capolista Futura Busto Arsizio.

Il tabellino di Tecnoteam Albese-Offanengo 0-3

Parziali 14-25; 24-26; 14-25

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 3, Facco 12, Migliorin 6, Teli 5, Aliberti, Piazza 3, Torrese Libero, Citterio 1, Santamaria 5, Amicone, Laffranchi, Bonelli ne. Coach Mucciolo, vice Biffi

CHROMAVIS ABO OFFANENGO: Nicolini 3, Gentili 10, Minati 15, Cheli 13, Porzio 9, Dalla Rosa 7, Giampietri Libero, Colominetti ne, Rancati 1, Marchesi ne, Russo ne, Raimondi ne. Coach Barbieri

Arbitri: Previtali di Inzago e Manzoni di Malgrate

Risultati del 13° turno andata

Sabato 19 gennaio: Palau-Lecco 1-3, Lilliput-Acqui Terme 1-3, Tecnoteam-Offanengo 0-3, Ostiano-Trescore 3-1, Lurano-Parella 3-2, Varese-Florens 0-3; domenica 20 Garlasco-Futura Busto 0-3.

Classifica serie B1 al giro di boa

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 37; Acciaitubi Picco Lecco 32; Florens Vigevano 31; Don Colleoni Trescore Balneario 29; Offanengo 25;Tecnoteam Albesevolley, Ostiano 23; Lilliput Settimo 20; Arredo Frigo Acqui Terme 19; Volley Parella Torino 11; Volley 2001 Garlasco 7; Capo d’Orso Palau, Lurano 6; Scuola del Volley Varese 4.

Prossimo turno 1° ritorno

Sabato 2 febbraio: Lilliput-Palau, Offanengo-Acqui Terme, Ostiano-Lecco, Albese-Futura Busto, Garlasco-Parella, Varese-Trescore, Lurano-Florens.

