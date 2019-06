Albese Volley nuovo colpo di mercato per la B1 femminile.

Albese Volley la libero piemontese arriva da Pisogne

Nuovo colpo di mercato per l’Albese Volley che sta muovendosi per completare la rinnovata squadra di serie B1 per la prossima stagione di volley femminle. Dopo Facchinetti e Zanotto gli uomini mercato della Tecnoteam hanno annunciato il terzo arrivo: si tratta di Elena Rolando classe 1999 ruolo libero piemontese nata ad Alba che nell’ultima stagione ha giocato a Pisogne arrivando fino ai play-off finali. Rolando vanta anche due stagioni in serie A2 con Mondovì. Ora è pronta per questa nuova sfida con la maglia di Albese.

Le prime parole di Elena Rolando

“Sono molto contenta, si. Da subito questo nuovo progetto mi è interessato con obiettivo play-off e poi si vedrà in futuro. Troverò in squadra ragazze esperte come Facchinetti e Zanotto, giocatrici che – ne sono certa – mi daranno una grossa mano per imparare e crescere sia tecnicamente che di testa, in particolare su come gestire il campo e le partite. Ho già conosciuto coach Cristiano Mucciolo: i suoi primi allenamenti interessanti anche se faticosi, ma va bene così. Spero di vivere una bella stagione, da parte mia darò il 100% in palestra e spero di portare anche il mio contributo fuori dal campo. Chiaro che aspetto i tifosi di Albese: abbiamo bisogno di loro e del tifo per darci la carica in palestra. Non vedo l’ora di partire”.

La carriera di Elena Rolando

2013/2014 Alba Volley (settore giovanile)

2014/2016 Lpm Mondovì Cuneo (serie B1)

2016/2018 Lpm Mondovì Cuneo (A2)

2018/2019 Volley Pisogne (B1)

