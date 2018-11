Albese volley stasera amichevole di Lusso per la B1.

Sulle ali delle due belle vittorie nel campionato di serie B1, l’Albese Volley si prepara a tornare in campo oggi per un’amichevole davvero speciale. Un evento di lusso quello in programma questa sera alla palestra Pedretti di Albese dove la Tecnoteam ospiterà niente meno che la seconda tappa del Club Italia Crai (serie A1). La sfida avrà inizio alle ore 20,45 e sarò con ingresso gratuito al pubblico che così avrà modo di vedere alcune della azzurre protagoniste ai recenti mondiali. Test di grande valore per le ragazze della Tecnoteam allenate da coach Cristiano Mucciolo, in preparazione all’atteso derby casalingo di sabato con la Picco Lecco, ma anche l’ occasione speciale di presentare tutto il settore giovanile ai tecnici federali del Club Italia che prima dell’amichevole saranno a disposizione per un incontro con staff tecnico e dirigenza. Si annuncia quindi una grande festa per tutta l’Albese Volley, il suo settore giovanile ma non solo visto che all’evento sono invitate anche tutte le società del territorio e gli appassionati che avranno modo di fare foto, selfie chiedere autografi alle campionesse azzurre.

Il programma della serata: prevede l’arrivo del Club Italia alle 19 a cui seguirà il confronto tra i tecnici federali e tutto lo staff Albese quindi alle 20.45 l’amichevole tra la Tecnoteam, e la squadra azzurra di A1. A termine simpatico terzo tempo riservato solo alle protagoniste ed ai dirigenti per chiudere con allegria la bella serata

Le parole del presidente Graziano Crimella

Entusiasta per l’evento il presidente dell’Albese Volley Graziano Crimella: “Questa è davvero una bella occasione per noi e per l’intero paese di Albese per tributare il giusto applauso ad alcune ragazze protagoniste dei mondiali in Giappone. L’ingresso alla serata sarà libero e spero proprio in una palestra piena di appassionati e tifosi“,

