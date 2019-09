Albese Volley, primo test amichevole precampionato.

La squadra di coach Mucciolo sconfitta 3-1 dalla Futura di A2

Buone indicazioni per l’Albese Volley dopo il primo test amichevole stagionale. Sabato sera infatti la squadra di coach Mucciolo ha disputato la prima partita di questa nuova stagione in vista del campionato di serie B1 femminile affrontando al palazzetto San Luigi a Sacconago di Busto Arsizio la Futura Volley Giovani di coach Lucchini che si è imposta per 3-1 il finale. Davanti alle padrone di casa che si stanno preparando alla nuova stagione in A2 la Tecnoteam non ha sfigurato anzi e è partita bene vincendo il primo set per 24-26, poi le ragazze di coach Cristiano Mucciolo hanno tenuto bene il terreno di gioco pur perdendo le altre tre partite. Presente sulle tribune di Busto anche il presidente Graziano Crimella, apparso soddisfatto: ”Premesso che siamo ancora in avvio di stagione e le indicazioni sono davvero poco attendibili, le sensazioni che ho sono positive. Abbiamo iniziato bene, buon gruppo, bella personalità in campo anche se non tutte le ragazze sono ancora allo stesso livello. Ci serve altro tempo per lavorare. Sono sicuro che lo staff tecnico farà al meglio. Abbiamo tenuto bene il campo per larghi tratti, poi un lieve calo negli ultimi set, ma ci sta. Ho visto cose positive e sono soddisfatto. Va detto che Busto è più avanti di noi di preparazione e poi ha una squadra per una categoria superiore. Non va dimenticato anche questo…”

Per la Tecnoteam in settimana altro test domani martedì dalle 20,30 alla palestra di Merone contro la Picco Lecco, che poi affronterà nello stesso girone in campionato di B1.

Il tabellino di Futura Volley Giovani-Tecnoteam Albese 3-1

Parziali 24-26, 25-18, 25-22, 25-23

