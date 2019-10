Albese volley verso il 1° turno di campionato B1 donne.

Albese volley domani al via contro la matricola Conad Alsenese alle ore 21

Il conto alla rovescia è ormai quasi completato in casa dell’Albese Volley che domani sera alle ore 21 debutta nel campionato di serie B1 femminile. La rinnovata e ambiziosa squadra di coach Cristiano Mucciolo esordisce tra le mura amiche della palestra Pedretti contro la matricola Conad Alsenese per provare a regalare la prima gioia al presidente Graziano Crimella e a tutti i tifosi.

Queste la gare del 1° turno di campionato

Sabato 19 Ottobre prima giornata

Tecnoteam Albese – Conad Alsenese ore 21

Arredo Frigo Acqui Terme – Esperia Cremona

Igor Volley Trecate – Capo d’Orso Palau

Cbl Costa Volpino – Prochimica Biella

Florens Re Vigevano – Lilliput Settimo Torinese

Volley Parella Torino – Acciaitubi Picco Lecco

Riposa: Don Colleoni Trescore Balneario

Quest’anno nel girone A della B1 c’è una formazione in meno, da qui il turno di riposo di ogni formazione.

La Tecnoteam Albesevolley 2019/2020

Sonia Galazzo e Giorgia Besana (palleggiatrici)

Valentina Facco (opposto)

Angela Gabbiadini, Carlotta Zanotto ed Alice Bocchino (schiacciatrici)

Ylenia Migliorin (schiacciatrice/opposto)

Beatrice Badini, Fabiola Facchinetti e Carlotta Lodigiani (centrai)

Elena Rolando e Samantha Amicone (libero)

Allenatore Cristiano Mucciolo

Assistenti: Davide Biffi (vice), Gianluca Cuda (scout)

Ds Gabriele Mozzanica

Team Manager Veronica Landoni

Fisioterapiste: Martina Crimella e Claudia Castelli

Preparatore atletico: Giuliano Botta

Ecco il calendario della Ttecnoteam

1° turno (andata 19/10, ritorno 8/2): Tecnoteam – Conad Alsenese (Pc)

2° turno (and 26/10, rit 15/2): Lilliput Settimo – Tecnoteam Albese

3° turno (and 2/11, rit 22/2): Tecnoteam Albese – Don Colleoni Trescore

4° turno (and 9/11, rit 29/2): Florens Vigevano – Tecnoteam Albese

5° turno (and 16/11, rit 7/3): Tecnoteam Albese – Igor Trecate

6° turno (23/11 e 14/3): riposo

7° turno (and 30/11, rit 21/3): Tecnoteam Albese – Capo d’Orso

8° turno (and 7/12, rit 28/3): Tecnoteam Albese – Volley Parella Torino

9° turno (and 14/12, rit 4/4): Costa Volpino – Tecnoteam Albese

10° turno (and 21/12 , rit 18/4): Tecnoteam Albese – Picco Lecco

11° turno (and 11/1, rit 25/4): Esperia Cremona – Tecnoteam Albese

12° turno (and 18/1, rit 2/5): Tecnoteam Albese – Arredo Frigo Acqui

13° turno (and 25/1, rit 9/5): Virtus Biella – Tecnoteam Albese

