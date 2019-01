Albese Volley dopo l’11° turno andata di serie B1 femminile.

Albese Volley agevole successo a Varese per 0-3

L’Albese Volley riparte con una vittoria e apre il suo 2019 vincendo ’11° turno d’andata del campionato di serie B1 femminile sbancando Varese. Agevole e autorevole successo della Tecnoteam nel derby lombardo sul campo della giovane squadra varesina domata con un secco 3-0- Il team di coach Cristiono Mucciolo ha preso in mano la gara fin dal primo set, vinto pur soffrendo per 24-26, per poi tenere a distanza le padroni di casa. La Tecnoteam sale così a quota 20 punti e sabato prossimo tornerà in campo ancora in trasferta ospite della Parella Torino che ha messo a segno il colpo grosso a Lecco.

Il tabellino di VOLLEY VARESE- TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 0-3

parziali 24-26; 20-25; 20-25

SCUOLA DEL VOLLEY VARESE: Rimoldi 1, Bellanca 3, Brunella 6, Scurzoni 9, Zanello 12, Cagnoni 6, Bossi Libero, Arapi 3, Della Canonica, Malvicini, Elli, Masoero ne.

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 4, Facco 10, Migliorin 12, Teli 11, Aliberti 13, Piazza 11, Torrese Libero, Citterio 1, Bonelli, Laffranchi, Santamaria ne, Amicone ne. Coach Mucciolo, vice Biffi

Risultati del 11° turno andata serie B1

Volley Varese-Albese Volley 0-3, Palau-Florens 1-3, Lilliput-Trescore 0-3, Ostiano-Futura 1-3, Picco Lecco-Parella 2-3, Garlasco-Offanengo 1-3, Lurano-Acqui Terme 1-3.

LA CLASSIFICA DOPO UNDICI GIORNATE, SERIE B1 FEMMINILE

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 31 ; Acciaitubi Picco Lecco, Don Colleoni Trescore 26; Florens Vigevano 25; Tecnoteam Albesevolley, Lilliput Settimo, Ostiano 20; Abo Chromavis Offanengo 19; Arredo Frigo Acqui Terme 13; Volley Parella Torino 10; Volley 2001 Garlasco 7; Capo d’Orso Palau 6; Scuola del Volley Varese, Pneumax Lurano 4.

Programma del 12° turno andata

Sabato 12 gennaio Lecco-Lilliput, Futura-Varese, Parella-Albese (ore 21), Trescore-Palau, Florens-Ostiano; domenica 13 Offanengo-Lurano, Acqui Terme-.Garlasco.