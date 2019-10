Albese Volley verso un nuovo torneo precampionato.

Albese Volley in campo anche Cabiate e Vigevano

Continuala marcia di avvicinamento dell’Albese Volley verso il debutto nel campionato di serie B1 femminle 2019/20. A questo proposito è stato definito il programma del torneo triangolare in programma sabato 5 ottobre presso la palestra Pedretti di Albese che vedrà i campo tre formazioni impegnate a pochi giorni dal nuovo campionato di serie B1 di volley femminile. La Tecnoteam aprirà il torneo affrontando nella gara inaugurale il Cabiate delle ex Citterio e Losa alle ore 15.Il regolamento prevede al massimo tre set a 25 punti. Dopo il confronto inaugurale, seconda gara (indicativamente con inizio alle 17) tra lo stesso Cabiate ed il Vigevano, pari grado della Tecnoteam in B1. A chiudere il programma del sabato in palestra il confronto tra Vigevano e Tecnoteam (previsto l’avvio per le 19), una sorta di antipasto della sfida del campionato prevista alla terza giornata. Ingresso in palestra per assistere alle tre gare sarà gratuito. Per l’occasione sarà possibile sottoscrivere le tessere di abbonamento alla nuova stagione: prezzo 50 euro per tutte le gare della stagione regolare ed anche quelle degli eventuali play-off.

