Albese Volley ultimo turno regolare di serie B1 femminile.

Albese Volley il team di coach Mucciolo cerca la vittoria di prestigio per il 6° posto

Ultima gara di stagione regolare per il campionato di serie B1 femminile e per l’Albese Volley. Sulla scia del successo casalingo contro la Parella Torino domani sera (ore 20.30) la Tecnoteam farà visita all’Offanengo per provare a congedarsi con una vittoria di prestigio e per il sesto posto finale. Per l’occasione la società organizza anche un pulmann per i tifosi (ritrovo alle 16,45 al parcheggio del cimitero di Albese, partenza alle 17 ). In settimana proprio in preparazione di questa ultima trasferta la Tecnoteam ha giocato un’amichevole di lusso sul campo della capolista – già promossa in serie A2 – Futura Giovani Volley di Busto Arsizio.

Il tabellino finale Futura Volley Giovani – Tecnoteam Albesevolley 3-1

Parziali 25-16; 25-22; 25-20; 21-25.

Programma ultimo turno di B1

Doani sabato 4 maggio ore 20.30: Picco Lecco – Capo d’Orso Palau; Arredo Frigo Acqui – Lilliput Settimo Torinese; Abo Offanengo – Tecnoteam Albese; Don Colleoni Trescore – Csv Ostiano; Volley Parella Torino – Pneumax Lurano; Futura Volley Giovani – Volley 2001 Garlasco; Florens Vigevano – Scuola del Volley Varese.

LA CLASSIFICA

Futura Volley Giovani Busto 69 punti; Acciaitubi Picco Lecco 57; Abo Offanengo e Florens Vigevano 53; Don Colleoni Trescore Balneario 51; Tecnoteam Albesevolley, Lilliput Settimo Torinese 45; Csv Ostiano 44; Arredo Frigo Acqui Terme 35; Capo d’Orso Palau 24; Parella Torino 20; Pneumax Lurano 14; Volley 2001 Garlasco 11; Scuola del Volley Varese 4.

Futura promossa in A2, Picco Lecco ai play-off. Lurano, Garlasco e Scuola volley Varese già retrocesse in B2.

